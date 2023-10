Inter-Fiorentina Femminile finisce 1-1 | Pedersen conquista un punto!

(Di lunedì 2 ottobre 2023)termina 1-1. Nella 2ª giornata del Campionato di Serie Aallo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI) le nerazzurreno solo un pareggio.accorcia le distanze, ma l’arrembaggio nel finale non basta. Di seguito il report del secondo tempo di. SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-1 subito sullo scadere del primo tempo in, nella ripresa le nerazzurre sembrano subito voler riaprire la partita. Ci provano al 49? con una strepitosa azione corale partita dalla difesa e finita con Michela Cambiaghi che in area calcia col destro. Il portiere viola è costretto a deviare in calcio d’angolo. Al 61? è il turno di ...

Ora in campo Inter-Fiorentina Femminile . Per l’occasione, fra gli spettatori all’Ernesto Breda, anche due rappresentati della dirigenza ...

In campo Inter-Fiorentina Femminile per la 2ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI). ...

BaroniCLASSIFICA SERIE A:18 punti, Milan 18, Napoli 14, Juventus 14, Atalanta 13,* 11, Lecce 11, Bologna 10, Frosinone 9, Sassuolo* 9, Torino* 8, Roma 8, Genoa 8, Lazio 7, Verona* 7,......30 Associazione Calcio Firenze- Cagliari Calcio lunedì 2 ottobre ore 20:45 CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024 1. Football Club Internazionale Milano18 ( Champions League ) 2. ...

Fiorentina e Inter sull'attaccante dello Stoccarda Fiorentina.it

Ora in campo Inter-Fiorentina Femminile. Per l’occasione, fra gli spettatori all’Ernesto Breda, anche due rappresentati della dirigenza nerazzurra. OSPITI – L’Inter Women è scesa in campo per la ...I dieci gol realizzati in cinque partite di Bundesliga hanno scatenato le attenzioni nei confronti di Serhou Guirassy. Secondo quanto riporta Sport Mediaset l'attaccante ...