Inter | Calhanoglu | “Benfica squadra di grande qualità | non facile giocare ogni tre giorni”

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Hakanha parlato in conferenza stampa, a fianco di Inzaghi, della sfida di Champions League contro il, in programma domani alle 21 a San Siro: “Non ètre, il nostro gruppo è pronto per farlo. . La nostra mentalità è sempre la stessa. I nuovi arrivi si sono inseriti subito. Vogliamo vincere più partite possibile. Domani dobbiamo vincere e vogliamo vincere per riscattare il pareggio contro la Real Sociedad. Sappiamo che non sarà, ma daremo tutto in campo per noi e per i tifosi. “Domani spero di esserci – prosegue sugli avversari – visto che avevo saltato le sfide dell’anno scorso. Sono unadie non vedo l’ora di affrontarli. Di Maria è simile a Berardi come giocatore. ...