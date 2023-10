Inter-Benfica | un solo ballottaggio per Inzaghi! Pavard presente – SM

(Di lunedì 2 ottobre 2023)è la sfida in programma domani (martedì) a San Siro alle 21 e valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Inzaghi ha ben pochi dubbi di formazione con unancora da risolvere e intanto ritorna Cuadrado: di seguito le ultime di Sport Mediaset POCHI DUBBI –è la sfida in programma domani a San Siro. Simone Inzaghi, dopo il pari all’esordio con la Real Sociedad, proverà a fare bottino pieno contro i portoghesi partendo dalle sue certezze. Dunque, Lautaro Martinez torna titolare in coppia con Marcus Thuram dopo il poker da record messo a segno sul campo della Salernitana. Per il resto, Inzaghi ha ben pochi dubbi sull’undici titolare con unin ...

Juan Cuadrado è al lavoro con il gruppo . È una buona notizia in casa Inter in vista del match di domani contro il Benfica. Cuadrado – Secondo quanto ...

Frattesi si è infortunato prima della sfida tra Inter e Salernitana ma è già nella via del recupero . In Champions League non ci sarà, ma da quanto ...

allena mento di rifinitura per l' Inter alla vigilia della sfida col Benfica : la novità è Juan Cuadrado , che si è allena to coi compagni dopo la ...

Dopo l'1 - 1 sul campo della Real Sociedad, l' Inter martedì va a caccia della prima vittoria in Champions League a San Siro contro il Benfica : le ...

Dopo l'1 - 1 sul campo della Real Sociedad, l'martedì va a caccia della prima vittoria in Champions League a San Siro contro il: le ultime di formazione da Appiano Gentile con Andrea ...ore 21.00:su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Aldo Serena. A bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. ...

Flop a Torino, star e minaccia per l'Inter al Benfica: cos'è andato storto tra la Juve e Di Maria La Gazzetta dello Sport

Inter, col Benfica torna la Thu-La. Centrocampo e fasce titolari, confermatissimo Pavard fcinter1908

La buona notizia della vigilia di Inter-Benfica è il ritorno di Cuadrado in gruppo. Il colombiano, che non gioca con i nerazzurri dalla partita con la Fiorentina dello scorso 3 settembre, ...Sarà il gallese Robert Ian Jenkins l'arbitro di Inter-Benfica in programma martedì alle ore 14 al “Konami Training Center” di Milano (diretta su Sky Sport Uno). L'inglese John Brooks, invece, dirigerà ...