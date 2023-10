Inter-Benfica | le quote dei bookmakers

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Dopo il pari per 1-1 ottenuto in terra spagnola contro la Real Sociedad, l'andrà a caccia della prima vittoria nella Champions League 2023/2024 nella gara contro il, in programma martedì 3 ottobre alle 21 a San Siro e valevole per la seconda giornata della fase a gironi. Una sfida...

Sono in vendita gli ultimi biglietti per assistere a San Siro ad Inter-Benfica , partita valida per la seconda giornata del gruppo D di Champions ...

Martedì 3 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la seconda giornata di Champions League “ Inter-Benfica ”....

L' Inter si prepara alla fondamentale sfida contro il Benifca che è già quasi da dentro o fuori per entrambe per come si è...

Juan Cuadrado è al lavoro con il gruppo . È una buona notizia in casa Inter in vista del match di domani contro il Benfica. Cuadrado – Secondo quanto ...

Commenta per primo Martedì 3 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la seconda giornata di Champions League ''. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dallo stadio San Siro di Milano va in scena la super sfida tra i nerazzurri di Simone ...Chi ama il calcio sarà concentratissimo sulla Uefa Champions League , in ripartenza il 3 ottobre con la seconda giornata dei gironi: su Canale 5 e Mediaset Infinity, l'sfida ilper ...

Inter, col Benfica torna la Thu-La. Centrocampo e fasce titolari, confermatissimo Pavard fcinter1908

La seconda giornata di UEFA Champions League è ormai alle porte, con le squadre italiane che tornano in campo per portare a casa punti importanti e far divertire i tifosi. Nella serata di martedì 3 ...Stesso modulo dell'anno scorso ma con interpreti diversi: punti di forza e debolezze dei portoghesi, attesi domani sera a San Siro ...