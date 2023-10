Inter-Benfica | Inzaghi oggi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’, dopo un incredibile inizio di campionato, vuole esprimersi al meglio anche contro ilnel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. I nerazzurri continuano la rincorsa europea, dopo il pareggio raggiunto in extremis a San Sebastian contro la Real Sociedad qualche settimane fa. Il tecnico nerazzurro Simone, alla vigilia della gara, parlerà innella giornata di lunedì 2 settembre alle ore 15:00 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLASportFace.

La UEFA Champions League 2023/2024 è pronta ad andare in scena con il secondo turno della fase a gironi. La massima competizione europea per club ha ...

Cuadrado ieri si è allenato parzialmente col gruppo e oggi proverà a farlo per intero. In vista di Inter-Benfica, il colombiano ci prova , mentre due ...

L'verso ilin Champions League Dopo la roboante vittoria in campionato contro la Salernitana, arrivata con il poker di Lautaro Martinez da subentrato nella ripresa al posto di Sanchez, ...Dopo il sonante 4 - 0 dell'Arechi in campionato l'si tuffa sulla Champions. Martedì alle 21 a San Siro c'è. La gara sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 , sul satellite da Sky Sport Calcio, Sky Sport (253) e in Streaming su Sky Go, NOW e Mediaset Infinity Dopo la panchina iniziale a Salerno ...

Inter già al lavoro per il Benfica: martedì tornano titolari Bastoni, Lautaro, Dimarco e Mkhitaryan La Gazzetta dello Sport

GdS - Verso Inter-Benfica, quattro ritorni nella formazione titolare. Possibile nuova panchina per... Fcinternews.it

Con il Real Garcia può contare sui suoi uomini migliori. Inzaghi oppone al Benfica un Lautaro al top. Pioli ha il gioco per far male al Dortmund. E la Lazio Deve ritrovare leggerezza ...Quello tra Inter e Benfica è un replay del confronto della scorsa stagione quando ci fu il doppio incrocio valido per i quarti di finale. I nerazzurri vinsero 2-0 in Portogallo e poi pareggiarono 3-3 ...