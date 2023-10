Inter-Benfica in chiaro | dove vederla

Inzaghi oggi terrà la conferenza stampa in vista di Inter-Benfica , seconda partita del Gruppo D di UEFA Champions League. scelto il giocatore che ...

A San Siro si gioca Inter - Benfica : fischio d'inizio martedì alle 21. La squadra di Inzaghi arriva dal successo per 4 - 0 contro la Salernitana, ...

Sono in vendita gli ultimi biglietti per assistere a San Siro ad Inter-Benfica, partita valida per la seconda giornata del gruppo D di Champions ...