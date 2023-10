Inter-Benfica | ballottaggio a tre per due maglie! Inzaghi con l’undici ‘titolare’ – TS

(Di lunedì 2 ottobre 2023), è già aria di spareggio in Champions League. Simonevuole assolutamente conquistare la prima vittoria europea in questa stagione e a San Siro, per farlo si affiderà ai ritorni dei “titolari” in campo. Secondo Tuttosport,a tre a destra per due maglie. LE SCELTE – Simoneschiererà la migliore formazione possibile con diversi ritorni in campo rispetto l’ultima partita di campionato giocata con la Salernitana. L’unicoresta a destra, dove sono in tre a giocarsi due maglie: Benjamin Pavard, Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Quest’ultimo dovrebbe giocare anche perché è stato tenuto a riposo a Salerno, possibile lo faccia al posto di Dumfries. Il difensore francese, invece, dovrebbe essere riconfermato nei tre dietro. ...

Il Benfica ieri è partito per Milano , in vista del match contro l’Inter in Champions League. Oggi conferenza stampa e allenamento a San Siro. ...

L’Inter torna a giocare in Champions League per sfidare il Benfica. Simone Inzaghi recupera giocatori fondamentali in rosa dopo l’ultimo periodo. ...

Dopo il successo per 4-0 a Salerno firmato da un indemoniato Lautaro Martinez, i nerazzurri saranno di scena in Champions a San Siro Una vittoria ...

Casarin , ex arbitro, ha parlato delle designazioni di Champions League. In particolare si è espresso sull’olandese Makkelie di ...

Inzaghi che in vista della sfida contro il Benfica in Champions League ha recuperato anche Cuadrado. Difficilmente partirà dal primo minuto, ma il colombiano sarà della lista dei convocati dell'Inter.

