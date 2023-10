Inter | arriva il Benfica | Di Maria rinato | Trubin a San Siro con la maglia 'sbagliata'

Energia : arriva il bonus innovativo - il Governo interviene pesantemente in soccorso delle famiglie In arrivo nel prossimo decreto legge, il nuovo assegno extra al “bonus sociale elettrico” per oltre 4 milioni di famiglie italiane. A fine ...

Guerra Ucraina - svolta per la Russia : arriva il nuovo drone iraniano «impossibile da intercettare» nuovo drone in arrivo per la Russia. Potrebbe rappresentare la svolta per la Guerra in Ucraina. L'Iran ha presentato una nuova versione a reazione ...

Guerra Ucraina - svolta per la Russia : arriva il nuovo drone iraniano «impossibile da intercettare» nuovo drone in arrivo per la Russia. Potrebbe rappresentare la svolta per la Guerra in Ucraina. L'Iran ha presentato una nuova versione a reazione ...

Nainggolan e la verità su Conte : 'All'Inter arrivarono i problemi quando Spalletti se ne andò' Era il 26 giugno del 2018 quando Radja Nainggolan venen ingaggiato a titolo definitivo dall' Inter , salutando così per sempre la Roma dopo quattro ...

Flop Il Mercante in Fiera - vertici Rai intervengono : arriva lo sfottò a Pino Insegno in diretta tv a Tale e Quale Show Il ritorno in tv di Pino Insegno, alla guida de Il Mercante in Fiera, era stato dato come l’evento di punta di Rai2. Dopo le polemiche sull’amicizia ...