‘Insegnante e mamma di una bimba disabile | ho avuto l’indeterminato a 200 km da casa e non mi spostano Così dovrò perdere il posto’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “il lavoro nella scuola perché lo Stato non mi permette di stare vicina a mia figlia che ha bisogno di me per avere una vita come tutti gli altri bambini”. A parlare, “ormai senza speranza” – sottolinea – è Anna Baldoni, 48 anni di Ferrara,di Agata, una adolescente di undici anni che a causa di una paresi cerebrale infantile, è in carrozzina da sempre. Nello scorso mese di luglio le è arrivata una bella notizia dal ministero dell’Istruzione e del Merito: l’incarico a tempo indeterminato. Ma a Piacenza, a 200 chilometri da, cinque ore di treno dalla sua città. Una gioia durata poco più di un’istante perché per Anna è iniziato un calvario: finalmente aveva il lavoro che sognava da sempre ma come avrebbe fatto con Agata? Lei e il marito non hanno nessun famigliare che li può aiutare. Non possono ...