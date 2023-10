Per usare una frase ad effetto, ma che rende questa, potremmo dire che Batman/Catwoman è il ... allorché, mentre sta massacrando il Joker con un'asta metallica, gli dice: " There's no...Per usare una frase ad effetto, ma che rende questa, potremmo dire che Batman/Catwoman è il ... allorché, mentre sta massacrando il Joker con un'asta metallica, gli dice: " There's no...

Insanity. Idea folle del governo: tagliare di due miliardi la sanità (di L ... L'HuffPost

Cuori e amori alle Molinette degli anni 60 la Repubblica

After Thursday's loss to the Detroit Lions, Matt LaFleur quoted the definition of insanity. That idea has been repeated since that night. With the Las Vegas Raiders on deck, there's no excuses left fo ...Parlavano di quattro miliardi in più. Giuravano che sarebbe stata una delle priorità nella prossima manovra di bilancio. Eppure, il governo Meloni, da qui al 2024, definanzierà la sanità pubblica per ...