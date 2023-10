(Di lunedì 2 ottobre 2023) E'undi, una specie a un passo dall'estinzione, al santuario Way Kambas, sull'isolana di. Questa rara nascita fornisce una spinta agli sforzi di ...

Centinaia di Indonesia ni hanno partecipato a una gara di arrampicata su palo in occasione delle celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza del paese. ...

E' nato un rarissimo rinoceronte di Sumatra, una specie a un passo dall'estinzione, al santuario Way Kambas, sull'isola indonesiana di Sumatra. Questa rara nascita fornisce una spinta agli sforzi di ......con la il Grand Chelem nel Gran Premio del Giappone torna sul gradino più alto del podio per la prima volta dal Gran Premio dell'2022, lì dove colse il primo successo in carriera. C'è...

Indonesia in festa, nato un rarissimo rinoceronte di Sumatra - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

È la festa dei nonni: custodi amorevoli dell'infanzia! Li celebriamo ... UNICEF Italia

Milano, 2 ott. (askanews) - E' nato un rarissimo rinoceronte di Sumatra, una specie a un passo dall'estinzione, al santuario Way Kambas, ...In più di una famiglia italiana su tre (34%) sono i nonni a salvare il bilancio domestico messo a rischio dall’ inflazione che colpisce il carrello della spesa, direttamente con un aiuto economico, ba ...