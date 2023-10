Incidente in moto a Conversano | Anthony Innamorato morto in diretta social a 17 anni - VIDEO choc

(Di lunedì 2 ottobre 2023) E’durante unain sella allo scooter. E’ successo poco prima della mezzanotte fra domenica e lunedì a, in provincia di Bari., 17, aveva il cellulare in mano mentre, seduto dietro al suo amico che guidava, faceva unaInstagram. La dinami

L’uomo era a bordo della sua moto. Per cause da dettagliate, percorrendo l’ Orimini inferiore che è il tratto alternativo alla strada statale 172 ...

Paolo Balli, 59enne dentista romano, ha perso la vita in unstradale inavvenuto all'altezza del raccordo autostradale di Castellammare di Stabia in direzione Sorrento. L'uomo viaggiava incon la moglie, Carolina di Pangrazio, quando il ...Era in sella alla suaHusquarna e si è scontrato con un pullman turistico. ...

Muore in moto sulla Prenestina nello scontro con due auto: Fabrizio Paolelli aveva 50 anni Repubblica Roma

NARNI Frontale auto moto. L'incidente è avvenuto oggi, 2 ottobre, in tarda mattinata. Teatro la strada ex Tiberina, all'altezza del bivio per Visciano.È di una persona ferita il bilancio di un incidente che ha coinvolto quattro veicoli a due ruote a Palermo. Il sinistro si è verificato in via Duca della Verdura, davanti all’istituto Vittorio ...