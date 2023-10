Incendio in un panificio | vigili del fuoco in azione a Cisano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) ROGO. L’intervento delle squadre di Bergamo, Dalmine e Zogno in via Santa Caterina nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre. Danni ingenti.

Cisano Bergamasco. Paura in un panificio di via Santa Caterina da Siena a Cisano Bergamasco, dove poco prima delle 16 si è sviluppato un grosso ...

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Bergamo e dei distaccamenti di Dalmine e di Zogno. Sul posto anche un’ambulanza e l’automedica. Due persone sarebbero rimaste lievemente intossicate, ma ...I vigili del fuoco della Centrale di Bergamo e dei distaccamenti di Dalmine e di Zogno sono intervenuti a Cisano Bergamasco in via Santa Caterina da Siena per un incendio in un panificio nel ...