“In piazza per il salario minimo | ma difende chi sottopaga i lavoratori” | il sindacato contro l’avvocato e vicesindaco Gandi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Bergamo. È un attacco frontale al, nonchédi Bergamo Sergio, quello che arriva da Francesco Iavarone e Matteo Romeo delautonomo Fesica-Confsal (Federazioni Sindacati Commercio Artigianato). A far storcere il naso ai sindacalisti, la presenza dello scorso 23 settembre ai gazebo del Pd (partito del quale fa parte) per raccogliere firme in favore del, ” visto che lo stesso – in qualità di legale, dichiarano i sindacalisti – rappresenta società cheno iapplicando Contratti di Lavoro più agevolati alle loro tasche e di conseguenza a discapito dei”. “Facciamo presente – continuano Iavarone e Romeo – che il 26 e 27 settembre ...