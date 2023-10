In Piazza del Duomo sta per tornare ' Un Prato di cioccolato'

Divorziati in Albania sei anni fa L'uomo non avrebbe con sè né denaro né documenti e si sarebbe allontanato a bordo della sua auto, una Golf grigia. ...

...di destinare le azioni oggettoBuyback alle ulteriori finalità approvate dall'Assemblea21 ... Intanto, aAffari, Tinexta estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a ...Continuano a perdere terreno i listiniVecchio Continente, con cali che superano il punto percentuale. AAffari il Ftse Mib accusa una flessione dell'1,4%. A stretto giro seguono Parigi ( - 1,2%), Francoforte ( - 1,1%); Madrid e ...

A Spilamberto si ripete il rito della cottura in piazza del mosto dell'aceto balsamico tradizionale di Modena Dop Gambero Rosso

No alla Discarica di Riceci. Centinaia in piazza del Popolo per sbarrare il passo a Mms il Resto del Carlino

Venerdi 6 ottobre, dalle 18 alle 24, sabato 7 e domenica 8, dalle 12 alle 24 a Lucca in Piazza don Baroni si terrà l’International Street Food, manifestazione che ha per scopo quello di far conoscere ...Successo per l’iniziativa della Proloco e dell’Amministrazione di Acquasparta. Lo scambio culturale tema centrale delle letture in lingue, show cooking e musica da tutto il mondo. Tante le famiglie co ...