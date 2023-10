In Italia una separazione ogni 10 minuti | così la “precarietà etica” ha distrutto le famiglie

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Laha tante facce. Emersa in un primo tempo soprattutto nel mondo del lavoro, essa si è poi diffusa sempre più nell’intero sistema sociale, fino a diventarne una caratteristica strutturale. Secondo il gruppo di ricerca internazionale sullae l’Incertezza Sociale, promotore, in collaborazione con l’Eurispes, della Conferenza Internazionale sul tema “La Routinizzazione della modalità di crisi nelle nostre società. Nuovi Elementi di una Nuovastrutturale e diffusa” i processi di precarizzazione toccano infatti le condizioni del lavoro. Non solo: anche i nuovi meccanismi di funzionamento dell’economia e gli effetti negativi dell’economia del debito. Come pure i limiti delle politiche sociali di fronte all’esigenza di correggere le disuguaglianze, promuovere la coesione sociale, perseguire la sostenibilità ...

Sempre con la premessa che non sono un giurista eccomi “intrufolato” per dire la mia sulla sentenza di scarcerazione del Tribunale di Catania in ...

Il 15 settembre , a Lampedusa , un ragazzino è sbarcato tenendo per mano un bambino sui tre anni. «Non so chi sia. L’ho trovato nel deserto , era solo, ...

La sua fama da regista è nota, ma in pochi sanno che Hayao Miyazaki nel 1983 ha realizzato un manga uscito solo in Giappone. La buona nuova è che la ...

Auctus interviene attraversopropria strategia di "buy - and - build" che punta a fornire alle ... Comesvil rappresenta per Auctus la 29esima operazione indal 2007 ad oggi. Il fondo tedesco -...Per la comunità scientifica internazionale, il massimo riconoscimento mondiale assegnato in Svezia è ancherisposta alle farneticanti e dannose campagne no vax che anche in, e persino a ...

Perché all’Italia non conviene andare allo scontro con la Germania Il Sole 24 ORE

Migranti, Meloni contro la sentenza di Catania: un pezzo d'Italia rema contro Avvenire

Le testimonianze pubblicate in prima persona da professionisti e rappresentanti delle istituzioni raccontano le due facce del processo di elettrificazione dell'industria italiana. Da una parte la dina ...Tiziano Ferro papà single e amareggiato: non può portare i piccoli Margherita e Andreas in Italia dopo la rottura con Victor Allen, conosciuto sette anni fa e sposato nel 2019.Nell’intervista rilascia ...