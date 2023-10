In Indonesia | Eni cresce ancora Scoperto un nuovo giacimento di gas

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Eni annuncia la scoperta di un’importante riserva di gas all’interno del pozzo Geng North-1 scavato sotto l’egida del progetto “North Ganal”, a circa 85 km di distanza dalla costa orientale della provincia di Kalimantan. “Una grande opportunità per noi, per l’e per la regione”, ha commentato il ceo Claudio Descalzi in diretta sulla CNBC. La notizia è su tutti i media del mondo perché le stime preliminari indicano volumi complessivi che si aggirano intorno 140 miliardi di metri cubi, con un contenuto di condensati che tocca i 400 milioni di barili. Questi dati permetteranno lo studio delle opzioni per uno sviluppo accelerato del sito. Posizione e dimensioni stimate fano pensare che unpolo di produzione potrà essere stabilito nel sito, collegandosi direttamente agli impianti di liquefazione di Bontan, nel settore orientale di Kalimantan. ...