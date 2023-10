In contemporanea in 130 teatri il testo di Paolini al Social per la tragedia del Vajont

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’ANNIVERSARIO. Un’azione corale di teatro civile il 9 ottobre al Teatroe alle ore 21. Una serata - evento organizzata da Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con nove compagnie del territorio inad altri 130suloriginale di Marcoe Gabriele Vacis

A Rimini una “orazione collettiva” con dodici compagnie e oltre venti artisti della città sul palcoscenico del Teatro Galli diretti da Teodoro Bonci del Bene ...Si intitola VajontS 23, azione corale di teatro civile, e sarà una serata - evento in programma lunedì 9 ottobre, nel 60esimo anniversario della tragedia del Vajont che costò la vita a 2.000 persone, ...