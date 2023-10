In 2 anni | 325 morti | trattore killer ; la carneficina nascosta italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Le chiamano “verdi”, e ogni anno colpiscono i lavoratori del settore agricolo. L'ultima vittima è un ragazzo di soli 24, morto schiacciato dal suo. È successo attorno a mezzogiorno a Boschetto di Priverno, in provincia di Latina. Ludovico Passeri, originario di Maenza (Latina), era a bordo del suo mezzo e stava raccogliendo legna quando, all'improvviso, ha perso aderenza e si è ribaltato. Secondo quanto ricostruito, pare che il ragazzo stesse passando nei pressi di un punto scosceso e che abbia proprio per questo perso il controllo del. Quando il personale sanitario è arrivato sul posto con le ambulanze, per lui non c'era ormai più nulla da fare. Il trauma da schiacciamento del pesante mezzo gli è stato fatale. Come si evince scorrendo la sua bacheca Facebook, Ludovico amava molto fare ...