Imma Tataranni | Storia di una ladra di libri o PresaDiretta | la tv del 2 ottobre

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 2su RaiUno alle 21.25 andrà inonda la fiction “– Sostituto procuratore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Liberaci dal male”: dopo mesi di convalescenza, Calogiuri ritorna al lavoro ma non è più quello di prima: scontroso, irritabile e – soprattutto – impegnato nella ricerca ossessiva della verità sull’attentato in cui Romaniello ha perso la vita. Su richiesta di Vitali,lo coinvolge in un’indagine a Taranto. Nella gravina di Laterza è stato trovato il cadavere di un ragazzo di Matera. Un apparente suicidio che cela in realtà unadi droga, gelosie e scappatoie. Un’intuizione di Calogiuri mettesulla strada giusta Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Fake Show. Diffidate delle imitazioni”, condotto da ...