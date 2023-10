Imma Tataranni 3 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Leggi su tpi

(Di lunedì 2 ottobre 2023) , 2 ottobre Questa sera, lunedì 2 ottobre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi3, terza stagionefortunata serie tv con protagonista Vanessa Scalera. Alla regia ancora una volta Francesco Amato, che aveva già diretto la prima, ora affiancato da Kiko Rosati. Il soggetto di serie è di Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola e Pierpaolo Pirone, Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Dopo mesi di convalescenza, Calogiuri ritorna al lavoro ma non è più quello di prima: scontroso, irritabile e – soprattutto – impegnato nella ricerca ossessivaverità sull’attentato in cui Romaniello ha perso la vita. Su richiesta di Vitali,lo coinvolge ...