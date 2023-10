Imma Tataranni 3 | anticipazioni seconda puntata di lunedì 2 ottobre 2023

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 2 ottobre 2023)(Us)3, terzadiS3 Ep 3 – Ladri di futuro – Nella frazione La Martella è stata uccisa la diciottenne Fatima Sarkam, figlia di immigrati bangladesi. La stampa insinua che a ucciderla siano stati suo padre e suo fratello per difendere l’onore di casa, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. Si scopre però che le cose non sono andate così. I contrasti fra Fatima e la sua famiglia si rispecchiano in qualche modo anche nelle incomprensioni frae Valentina, che a Napoli affronta il difficile esame di letteratura orientale. A complicare il tutto, l’arrivo di sua nonna Filomena, andata fin là per controllare come se la cava la nipote ...