Ilary Blasi irriconoscibile | il nuovo look lascia tutti senza parole

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Personaggi tv. . Dopo l’addio con Francesco Totti,sembra aver ritrovato il sorriso grazie a Bastian, un noto imprenditore tedesco. La showgirl per il rientro a Roma dopo l’Oktoberfest a Monaco di Baviera in Germania ha sciolto le trecce, classiche delper l’evento, e il risultato è incredibile. Molti fan non l’hanno riconosciuta.Leggi anche: “Per oracontratto”.come la D’Urso? “Isola” in forse, cosa bolle in pentola a Mediaset Leggi anche:, la frecciatina pungente a Totti e Noemi dopo il video allo stadio Leggi anche:, con chi l’hanno beccata: scoppia la bufera Leggi anche:e Bastian Muller, è ...

Fine settimana in Germania per Ilary Blasi insieme al fidanzato Bastian Muller . La coppia sta trascorrendo il weekend a Monaco di Baviera e non è ...

Altro che Rolex e Tapiri per la separazione con Francesco Totti. Ilary Blasi si è ormai tuffata al cento per cento nella nuova relazione...

Ilary Blasi ha cambiato look . La showgirl per il rientro a Roma dopo l'Oktoberfest in Germania ha sciolto le trecce, classiche del look per l'evento, ...

Cosa succede ancora tra Francesco Totti e Ilary Blasi ? I due ex coniugi si incontreranno nuovamente in aula per stabilire – di fronte a un giudice – ...

IN COMPAGNIA -e Bastian Muller, dunque, scelgono la birra per brindare al loro amore. Che non conosce crisi, nonostante molti si affannino a evidenziare quanto poco si vedano assieme. Ma a Monaco di ...sfoggia un perfetto look bavarese. Nel weekend vola a Monaco di Baviera dal fidanzato Bastian Muller e con lui si diverte come una pazza all'Oktoberfest . La conduttrice 42enne, libera ...

Ilary Blasi all'Oktoberfest brinda con Bastian Muller TGCOM

Ilary Blasi vestita da bavarese con Bastian Muller all’Oktoberfest Repubblica Roma

Ilary Blasi è volata all'Oktoberfest con Bastian Muller e per l'occasione ha sfoggiato un nuovo colpo di testa che ha lasciato stupiti i ...La presentatrice non ha programmi da presentare Le udienze per il divorzio sono vere battaglie legali Poco importa. Ora conta soltanto l'amore ...