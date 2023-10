Il weekend del settore giovanile amaranto

Leggi su lortica

(Di lunedì 2 ottobre 2023) PRIMAVERA 4 // Arezzo-Novara 3-3 Partita emozionante allo stadio di Laterina, con le due formazioni che hanno cercato fino al termine di superarsi. Alla fine un punto per uno e tanti applausi per tutti. Arezzo in vantaggio con Parretti al 23’ del primo tempo, ma i piemontesi reagiscono e 10 minuti dopo raggiungono il pari con Zocco. Ad inizio ripresa è sempre Parretti, al terzo centro in due gare, a portare avanti gli, ripresi ancora una volta da un centro di Rosa. La partita va avanti con azioni da una parte e dall’altra ed al 17’ del secondo tempo il Novara va avanti con Pasquino. I ragazzi di mister Violetti reagiscono ed ottengono il meritatissimo pari grazie a Capitani al 33’ della seconda frazione. UNDER 17 NAZIONALI // Recanatese-Arezzo 0-3 Esordio di campionato scoppiettante per i ragazzi di mister Bernardini, che si impongono con largo punteggio sul ...