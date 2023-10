Il video su Osimhen è razzista e il Napoli ha perso la rara occasione di smarcarsi da Napoli

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Quasi mai, nella sua storia, il Calcioè apparso una piccola bottega di vita e affari a chilometro zero come nella vicenda delsu, realizzato e postato nella piazza social. Una clip che, per il resto del mondo civilizzato, è, punto. Nella vicenda, va detto, la società ha assecondato e solleticato il ventre molle nazionale e cittadino che è apparso in tutta la sua vasta trasversalità sociale. A ritenere esagerate le reazioni del calciatore e del suo entourage, nonché dei principali organi di informazione mondiale che hanno riportato con sdegno la notizia, sono stati anzitutto molti dei cosiddetti intellettuali della città, ovunque sparsi nella nazione, oltre che una gran parte della stampa cittadina. Come sovente accade quando indulge in questa iper-provincializzazione, la ...

Osimhen sub entra to a inizio ripresa a Simeone, realizza di testa su assist di Kvaratskhelia. Azzurri sul 2-0. Il video del gol. CALCIO NAPOLI. l ...

SCRIVE LA GAZZETTA IN UN ALTRO ARTICOLO l successo del Napoli vale molto più dei tre punti . Non è che il 4 - 1 all'Udinese avesse allontanato tutti ...

... Aurelio De Laurentiis - VictorQuasi mai, nella sua storia, il Calcio Napoli è apparso una piccola bottega di vita e affari a chilometro zero come nella vicenda delsu, ......lungo messaggio d'amore di Victorper Napoli e i napoletani non c'è nessun accenno alla società. L'attaccante nigeriano ha risposto sui social alle polemiche dei giorni scorsi dopo il...

Napoli, l'allenamento verso il Real: Osimhen è pronto, tre assenti VIDEO Calciomercato.com

" Le accuse contro i napoletani sono false: ho amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia ormai. Ringrazio i nigeriani che in questi giorni sono scesi in campo per difendermi, ne ...Pochi dubbi di formazione per Rudi Garcia in vista della sfida in Champions League al Real Madrid. Questo è quanto si legge sul portale di Sportmediaset: "Viste anche le scelte obbligate nessun dubbio ...