‘Il viaggio di Shuna’ | per la prima volta in Italia il manga disegnato da Hayao Miyazaki nel 1983

Leggi su funweek

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La sua fama da regista è nota, ma in pochi sanno chenelha realizzato unuscito solo in Giappone. La buona nuova è che la fiaba diarriva finalmente inper la linea Aiken diBAO Publishing con il titolo Ildi Shuna. La data da segnare sul calendario è quella del 17 ottobre. LEGGI ANCHE: ‘Count Five To Dream Of You’ di Machiko Kyo: le idol giapponesi tra sogno e realtà Ildi Shuna è ambientato in una landa flagellata da una letale carestia. Qui un principe rinuncia agli agi di corte per mettersi alla ricerca di mitici semi che potrebbero sfamare il suo popolo. Lungo la strada incontrerà orrori indicibili, trappole mortali e persone ostili, ma anche il germe di una ...