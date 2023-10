Il triste tentativo di sopravvivenza di Forza Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma, 2 ott –è ripartita dal “Berlusconi Day” e già questo dice tutto. Un conto è commemorare il leader defunto e fondatore, altro cercare in qualche modo di farlo “rivivere” visto che non si esiste senza la sua figura. Antonio Tajani e soci, in modo pasticciato e confuso, ci avevano pure provato. Da Paestum, in ogni caso, c’è un, forse l’ultimo, di far sopravvivere una cultura politica che probabilmente non ha alcun futuro.e i tentativi diCi avevano tentato con la pazza idea dell’ologramma di Berlusconi ad accogliere gli invitati. Un “guizzo geniale” a cui la famiglia ha successivamente risposto picche: giustamente, aggiungeremmo. Perché le operazioni ridicole si qualificano da sole, ledendo la dignità di un cognome, qualsiasi esso ...