Il Tennis Giotto vince 6-0 a Roma al debutto in serie A2

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Domenica 8 ottobre, dalle 10.00, è previsto ilcasalingo contro il Tc Genova 1893 Ilha debuttato inA2 con un connte successo per 6-0. La sfida inaugurale del campionato ha visto il circolo aretino impegnato sui campi del Ferratella Sporting Club didove, sostenuto da un numeroso seguito di soci e di tifosi, è riuscito a imporsi in tutti gli incontri disputati in singolo e in doppio. La squadra schierata nella capitale da capitan Alessandro Caneschi ha fatto affidamento esclusivamente sul gruppo di atleti che, nel 2022, era riuscito a conquistare la promozione dalla B1 e che ha subito dimostrato la propria preparazione anche nel secondo più importante campionato nazionale. Il protagonista del primo match è stato Filippo Alberti che ha centrato il ...