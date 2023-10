(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il militare di Kiev, nome in codice "Kochevnik", ha contattato l'assistenza del centro di produzioneUralvagonzavod per lamentarsi delle pessime condizioni del suo veicolo

Sui mezzi militari , nonostante i progressi tecnologici, si continuano a dipingere distintivi ottici di riconoscimento The post Dalla “Z” sui tank ...

Un VIDEO comparso nelle ultime ore nei canali telegram russi mostra quella che nella Federazione sta venendo promossa dalla propaganda come "una ...

Citando un canale Telegram affiliato al gruppo, il thinkamericano parla così di un leader alternativo al comandante di Wagner Andrey Troshev, che è stato incaricato dal presidente..."Non è chiaro quale sia, secondo il Cremlino, il rapporto tra gli elementi Wagner e il governo", ha affermato il think

Il tank russo è difettoso. E il soldato ucraino telefona al servizio clienti ilGiornale.it

Ucraina, l’agenzia di Stato russa: “Distrutto un carro armato Leopard con equipaggio… Il Fatto Quotidiano

Il presidente russo Vladimir Putin «sta aprendo un nuovo fronte contro l’Occidente». Secondo l’analisi di Ivana Stradner, ricercatrice della Foundation for defense ...I 10mila soldati concentrati da Mosca nella città ucraina di Bakhmut - il cui controllo è diventato ormai simbolico sia per l'Ucraina che per la Russia, la ...