Il Superbonus? Clamoroso-Ferrara | Perché non è la causa di tutti mali

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023)al Cibali: Giulianodifende il. L'Elefantino sul Foglio si schiera dalla parte dei Cinque Stelle che da settimane sbraitano per la stretta da parte del governo sul. E lo fa in modo chiaro e netto elogiando la misura che, come ha sottolineato il Mef più volte, prima col governo Draghi e poi col governo Meloni, ha creato voragini nelle casse dello Stato. Per capire meglio la posizione dibisogna leggere cosa scrive sul Foglio: "Ilnon è stato ladi. Varare insieme riforme radicali per la concorrenza e strumenti di incentivazione ben pensati è una strada possibile per non rassegnarsi alla piattezza dei numeri deci", questa la premessa ...