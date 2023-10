Il sol dell’avvenire | il film di Nanni Moretti in onda su Sky Cinema

(Di lunedì 2 ottobre 2023) . Trama, cast e streaming Il Solè l’ultimodiretto e con protagonista, in prima visione su SkyUno questa sera, 2 ottobre 2023, alle ore 21.15. Vediamo la trama e il cast. Trama Ilvede protagonisti Giovanni (), un regista sempre meno in sintonia con il mondo attorno a lui. Sta girando unambientato nel 1956, la storia del segretario della sezione del PCI del quartiere romano del Quarticciolo che deve capire come reagire all’invio dei carri armati sovietici a Budapest. La produttrice delè sua moglie Paola (Margherita Buy), che però sta pensando di lasciarlo, anche se Giovanni non lo sa. Giovanni sta anche scrivendo untratto da “Il nuotatore” di John ...

E con Il(in prima tv , lunedì 2 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Comed e in streaming su NOW e disponibile on demand ) ha vinto quella sfida, ...Ogni giorno con la rubrica In the House CinecittàNews vi propone film e serie da vedere in tv ILSu Sky Cinema Uno alle 21.15, alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy, e in streaming su Now, c'è Ildi Nanni Moretti, presentato in concorso al Festival di Cannes ...

Il Sol dell’Avvenire di e con Nanni Moretti. La recensione del film in prima tv su Sky Sky Tg24