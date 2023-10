Il ruolo norvegese nel risiko del gas

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 57 di We – World Energy, il magazine di Eni La guerra in Ucraina ha destabilizzato i mercati energetici europei e compromesso la posizione di leadership della Russia, che nel 2020 esportava centotrentadue miliardi di metri cubi di gas naturale nell’Unione europea (Ue), soprattutto in Germania e in Italia. Da quando l’Ue ha interrotto le importazioni dalla Russia, il suo principale fornitore di gas è diventato la Norvegia. In Europa, l’impatto del conflitto in Ucraina sui mercati energetici è maggiore che altrove. I prezzi dell’elettricità sono saliti: nell’estate del 2022 paesi chiave come Germania, Italia e Regno Unito avevano prezzi due o tre volte più alti di quelli degli Stati Uniti. I costi elevati dell’energia penalizzano gravemente l’economia europea. Dato che la Russia è fuori dal mercato del gas, almeno per il ...