Il principe Filiberto “cacciato” dai tifosi della Real Aversa | «Lascio | questi non parlano nemmeno italiano»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Dieci pseudo ultras che non sono neanche in grado di formulare inuna frase di senso compiuto” hannoEmanuele. Ildi casa Savoia ha deciso di abbandonare la gestioneNormanna, che milita in Serie D. La sua “Casae Holding” lo ha comunicato dopo la dura contestazione deial terminesconfitta per 1-4 contro la Puteolana. Lasciano il titolo al sindaco di. “Oggi termina il nostro progetto calcistico ad, non avendo alcuna intenzione di avere a che fare con quei 10 pseudo ultras che oggi hanno dato sfogo a tutta la loro frustrazione, senza tener conto di non essere neanche in grado di formulare in ...