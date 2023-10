Il premio Nobel per la Medicina a Katalin Karikò e Drew Weissman per i vaccini contro il Covid

(Di lunedì 2 ottobre 2023) I vincitori delper lasono l’ungheresee l’americano, che hanno messo a punto il metodo dell’Rna usato per iil. Lo ha deciso l’Assemblea delpresso il Karolinska Institutet. «Le scoperte dei due premisono state fondamentali per lo sviluppo dia mRna efficaciil-19 durante la pandemia iniziata all’inizio del 2020. Grazie alle loro scoperte rivoluzionarie, che hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione del modo in cui l’mRna interagisce con il nostro sistema immunitario, i due premiati hanno contribuito al ritmo senza precedenti di sviluppo di ...

Medicina a Karikò e Weissman per i vaccini anti - Covid Ilper la Medicina 2023 va a Katalin Karikó e Drew Weissman per le scoperte che hanno 'portato all'approvazione di ...Ilè assegnato con un appannaggio di 11 milioni di corone svedesi (un milione di euro), da dividere tra i vincitori. Un milione di corone è stato aggiunto quest'anno, a causa dell'...

