Momenti di tensione a Roma, nel quartiere Tor Bella Monaca, dove in via dell'Archeologia all'altezza del civico 35, la polizia di Stato ha spara to ...

sull’isola presenti in 6.762 nell’hotspot, al via i trasferimenti. Comune di Lampedusa proclama lo stato d’emergenza

Ildi Rebbio, provincia di Como, Don Giusto Della Valle, scrivendo sul periodico della parrocchia "Il Focolare" ha invitato chi non ha una casa a occuparne una vuota. Rivolgendosi agli ...Il 19 giugno 1982 a Roma è stato ordinato sacerdote dall'arcivescovo Jean Jadot,- presidente ... È stato anchefondatore di Nostra Signora Madre della Chiesa, oggi parrocchia di Santa Rita ...

Il parroco pro-accoglienza invita ad occupare le case vuote Globalist.it

Garessio: l'ingresso del nuovo parroco, don Giancarlo Canova Unione Monregalese

Qualche settimana fa non era potuto intervenire alla messa di saluto per lui e l’altra sera , don Graziano Rudello, parroco di Porlezza dal 2015, se n’è andato, portato via da una brutta malattia che ...Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Il Cardinale Luis Antonio G. Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, in data 6 giugno 2023, ha nominato rettore del Seminario Maggiore del Buon P ...