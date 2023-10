Il Parco dei Tifatini per fermare lo scempio delle cave

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Caserta. Nella conurbazione tra Caserta e Maddaloni continua in modo inesorabile e devastante lo(come si può vedere dalle foto in allegato). Nel pieno dispregio dell’art 9 della Costituzione – che sancisce i principi fondamentali ed i valori per la tutela e la valorizzazione del nostro paesaggio e del patrimonio ambientale. In questi decenni intere colline sono state divorate e sfregiate dai cosiddetti “cavaioli”, che nonostante i divieti di legge continuano imperterriti la loro opera predatoria. Nuovi scavi abusivi si stanno compiendo in questo periodo sulla cimacolline, scavando dalla sommità, nei pressi del santuario di S. Michele e della Cava Franca di Luserta. Un altro cantiere di escavazione enorme è stato riaperto alle spalle dei Ponti della Valle, patrimonio Unesco dell’umanità. La ...