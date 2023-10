Il paradosso di Schrödinger applicato allo sport | lo ius soli sportivo che non c’è anche se c’è

(Di lunedì 2 ottobre 2023) A fornire risultati paradossali in un sistema fisico macroscopico non è soltanto la fisica quantistica mala burocrazia applicataitaliano. Così, come nell’esperimento mentale di Erwinun gatto all’interno di una scatola d’acciaio con un contatore Geiger al cui interno è presente una sostanza radioattiva può essere al tempo stesso sia vivo sia morto,stesso modo nel calcio lo iusivo è stato esistente e non esistente. Un. È successo che a Reggio Emilia una squadra si è dovuta ritirare dal campionato perché la richiesta di tesseramento di otto ragazzini nati in Italia mastesso tempo extracomunitari è stata respinta dalla sede centrale della Figc per mancanza dei documenti ...

Lo sport si è trovato così neldi avere una legge sullo ius soli sportivo e non averla perché la legge che doveva modificarlo non lo ha modificato e non avendolo modificato è stato ...Il "gatto di" è undella fisica moderna. Un esperimento concettuale pensato per stabilire come, in determinate situazioni, una specifica realtà possa essere presente in due stati differenti . ...

ORBETELLO BOOK PRIZE 2023 | LetteratitudineNews LetteratitudineNews