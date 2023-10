Il Nobel per la medicina assegnato a Karikó e Weissman per i vaccini a rna messaggero

Il Premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato all'ungherese Katalin Karikò e all'americano Drew Weissman per gli studi sull'acido ...

Chi vincerà il Nobel per la Letteratura Secondo il siti di scommesse, la scrittrice cinese Can Xue, 70 anni, è uno dei principali candidati al prestigioso premio.

Katalin Karikó e Drew Weissman sono stati premiati con il Nobel per la medicina 2023 in virtù della loro ricerca sull'mRNA. Questa molecola, fondamentale per la comunicazione cellulare, è diventata la ...(Adnkronos) – Nella settimana dei Premi Nobel, il vincitore per la Letteratura 2023 sarà annunciato giovedì 5 ottobre, alle 13 in punto, a Stoccolma, nella sede dell’Accademia svedese. E come di consu ...