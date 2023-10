Il Nobel per la Medicina a Katalin Karikò e Drew Weissmann per le scoperte sul vaccino anti-Covid

Il Premio Nobel per la Medicina è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per le loro scoperte sulle modifiche delle basi nucleotidiche che ...

Il Premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato Katalin Karikó e Drew Weissman per avere gettato le basi per i vaccini a mRna messaggero che ...

PUBBLICITÀ Il2023la Medicina è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissmanle scoperte che hanno permesso lo sviluppo di vaccini efficaci a base di Rnail Covid - 19.Il Premiola Medicina è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman "le loro scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di efficaci vaccini a base di mRNA contro il COVID - 19". Continua a ...

Nobel 2023, le previsioni di chi vincerà per la scienza WIRED Italia

Milano, 2 ott. (askanews) – Il Premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato all’ungherese Katalin Karikò e all’americano Drew Weissman per gli studi sull’acido ribonucleico Rna applicati ai ...Segui Tag24 anche sui social Katalin Karikò è una biochimica ungherese, vincitrice del Premio Nobel per la Medicina 2023, insieme a Drew Weissman. La sua fama è principalmente legata ai vaccini anti C ...