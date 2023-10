Il Nobel per la medicina a Katalin Karikó e Drew Weissman per gli studi usati nei vaccini contro il Covid

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il premioper lava aKarikò eper le loro scoperte che hanno permesso di sviluppare «in tempi record» imRNA, necessari a contrastare il-19, che sono stati somministrati oltre 13 miliardi di volte. Il comitato per il premiodefinisce quindi idi grande successo e fondamentali a partire dal tardo 2020 per «salvare milioni di vite umane» e per «prevenire malattie gravi in molti più casi». Nello specifico, la ricerca di Karikò eha permesso di scoprire modi precedentemente sconosciuti in cui la l’mRNA interagisce con il sistema immunitario. A livello tecnico, i vincitori «hanno scoperto che l’mRNA modificato può essere utilizzato per bloccare ...