Il Nobel per la Medicina a Karikó e Weissman | “Studi fondamentali per i vaccini mRNA contro il Covid”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) I vincitori delper lasono l’ungherese Kataline l’americano Drew, per le loro scoperte che hanno “consentito lo sviluppo di-19”. “Attraverso le loro scoperte rivoluzionarie, che hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione di come l’interagisce con il nostro sistema immunitario, i vincitori hanno contribuito allo sviluppo senza precedenti del vaccino, nel mezzo di una delle più grandi minacce sanitarie dei tempi moderni”, ha detto l’Assembleadell’Istituto Karolinska. Tramite la loro ricerca all’Università della Pennsylvania,hanno dimostrato come modificare le molecole di ...

