Il Nobel per la medicina 2023 a Karikò e Weissman

(Di lunedì 2 ottobre 2023) per gli studi contro i vaccini contro il Covid- 19 Iper laè stato consegnato a Katalinee Drewper aver gettato le basi per i vaccini contro il Covid-19. La scoperta ha rivoluzionato radicalmente la comprensione di come la molecola di RNA messaggero che interagisce con il sistema immunitario. Grazie al grande passo questi due vincitori hanno contribuito a salvaguardare la vita di milioni di persone contro una delle minacce umane più grandi al mondo. L’ungherese Katalin Karikó, 68 anni, è la 13/a donna a ricevere ilper la, il più importante dei numerosi riconoscimenti scientifici che ha finora ricevuto insieme al collega americano Drew. Insieme, nel 2021, si erano aggiudicati ...

Si è riunita questa mattina a Solna, in Svezia, l’Assemblea Nobel formata dai membri del Karolinska Institutet, per l’assegnazione degli ambitissimi premi. In particolare, il Premio Nobel 2023 per la ...Il Premio Nobel per la Medicina 2023è stato assegnato all'ungherese Katalin Karikò e all'americano Drew Weissman per gli studi sull'acido ribonucleico Rna applicati ai vaccini per la lotta al Covid-19 ...