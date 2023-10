Il Napoli si allena alla vigilia della sfida col Real Madrid | tre azzurri non ci saranno

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ilsi preparadi domani sera contro ildi Ancelotti: in tre salteranno ladi Champions League. Castel Volturno, 2 Ottobre 2023 – La SSCsi èta intensamente questa mattina al ‘Konami Center’ in vistadi Champions League contro il. La squadra azzurra si prepara per la seconda giornata del Gruppo C, con l’incontro previsto domani sera alle 21:00 presso lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta. Durante l’mento odierno, Eljif Elmas e Giacomo Raspadori hanno svolto esercizi di palleggio a bordocampo, affiancati da Giovanni Simeone, mentre Alessandro Zanoli si è unito al gruppo. La ...