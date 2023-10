Il mercato immobiliare italiano verso il disastro | mutui che crescono più che in Europa e redditi più bassi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La crisi delpassa per diversi dati, a partire da quelli riguardanti ie i. Le famiglie italiane sono meno indebitate rispetto alla media europea, ma hanno costi più alti rispetto ai principali partner dell’Ue. Ilpresenta una domanda potenzialmente alta, ma che non viene soddisfatta per la mancanza di nuove costruzioni e per uno scarso tasso di riqualificazione degli appartamenti. Per gli investitori stranieri servono studentati e un’offerta in affitto moderna e accessibile, altrimenti preferiscono guardare non all’Italia, ma ad altri mercati come la Spagna. Sono questi alcuni degli spunti emersi dall’Italian living overview di Savills, riportata dal Sole 24 Ore. Iin Italia: ...