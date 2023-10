Il Liverpool | “È inaccettabile descrivere gli errori al Var come errori umani”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ilè stato vittima e protagonista di un grande errore calcistico da parte del Var. Di seguito la nota della società: «Siamo pienamente consapevoli delle pressioni sotto cui lavorano gli arbitri, ma queste pressioni dovrebbero essere alleviate, non esacerbate, dall’esistenza e dall’implementazione del Var. È quindi insoddisfacente che non sia concesso tempo sufficiente per prendere la decisione corretta e che non vi sia stato un successivo intervento». Una delle cose che i tifosi e la società condannano è la narrativa diun errore del Varun errore umano. Per ilil Var dovrebbe essere uno strumento di oggettività e non il contrario: «Anche il fatto che tali carenze siano già state classificate“errore umano significativo” è. Tutti i ...