Il lamento di Sarri | mai un’autocritica | il timore è che il sarrismo sia superato Corsport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ildi, il mondo Lazio sta aprendo gli occhi sul tecnico toscano. Sul Corriere dello Sport c’è un godibile attacco ad alzo zero alsmo, firmato da Franco Recanatesi, di cui pubblichiamo qualche estratto. Il “” è una bellissima poesia di Garcia Lorca ma sta diventando una brutta abitudine di Maurizio. La colpa delle occasioni perdute è sempre dei giocatori, mai uno straccio di autocritica. Le falle del mercato ricorrono puntualmente nelle interviste post-sconfitta. «Volevo A e mi hanno dato X e Y». Come dire: sono costretto a mettere in campo delle pippe. Il contrario della colla che compatta lo spogliatoio. Penso allo slancio che le parole del loro mister daranno ai vari Guendouzi, Kamada, Castellanos, Rovella, Pellegrini: noi siamo i bocconi amari che il mister ha dovuto ...

Così, in questa rassegna, non possiamo dimenticare Maurizio, a cui dà fastidio giocare col caldo (Xavi del Barcellona preferisce solo la notte, invece), ma che soprattutto odia le feste: "...E mi fermo qui! Perchè ce ne sarebbero di cose da dire, eppure il signor, forse ben addestrato dai dirigenti laziali, non si presenta alle telecamere di Dazn, per protesta, perché secondo lui l'...

