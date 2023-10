Il governo è troppo ottimista sulle privatizzazioni

...ucraino potrebbe "minare il sostegno pubblico e la fiducia dei leader stranieri neldi ... ma dall'altra non può pubblicizzarequesta posizione per non alimentare ulteriormente chi vuole ......Lo vogliono per shutdown" "Vogliono il mio impeachment perché vogliono lo shutdown del": ... in una recente intervista, ha detto: "Biden non èvecchio, è incompetente" A cura di Valentina ...

Meloni è troppo ottimista sulla crescita del Pil Pagella Politica

Patto anti-inflazione: servirà a poco e niente WIRED Italia

Intervista con il costituzionalista dopo le critiche di Giorgia Meloni e del governo alla giudice catanese: "Non spetta al giudice di merito dichiarare ...Elencati i passi chiesti da Washington che Kiev non può rimandare se non vuole rischiare di perdere il sostegno dell'Occidente nella guerra contro la Russia ...