Il giallo del cacciatore trovato morto in un bosco dell' Aspromonte

(Di lunedì 2 ottobre 2023) AGI - Un uomo di 60 anni è statoin località "Trunca", un luogo impervio. L'uomo era scomparso durante una battuta di caccia. L'allarme era stato dato dai famigliari nel tardo pomeriggio di domenica, allarmati dal mancato rientro del congiunto, ed è subito scattato l'allarme. Carabinieri e Vigili del fuoco hanno rintracciato il cadavereo scomparso solo a tarda notte, in una zona impervia, frequentata soprattutto dagli appassionati di caccia al cinghiale. Le indagini sono in corso per verificare le cause del decesso.