Il Flop del Carrello Tricolore Poche Adesioni al Trimestre Anti-inflazione | Ecco Dove Fare Shopping

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L'Aquila - A partire da domani e fino al 31 dicembre, i consumatori italiani potranno beneficiare di una spesa più economica grazie al lancio del "". Questa iniziativa, denominata "il", è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e coinvolgerà oltre 23.000 punti vendita in tutto il Paese. L'obiettivo principale del "" è tutelare il potere d'acquisto dei cittadini e delle famiglie in un momento in cui il costo della vita è in aumento. I consumatori avranno la possibilità di riempire il lorocon prodotti alimentari, beni di largo consumo, articoli per l'igiene e l'infanzia a prezzi scontati o fissi. Anche in Abruzzo sarà possibile ...