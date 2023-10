Il famoso italiano muore in un incidente | in auto con la moglie si schianta contro un muro

Leggi su tvzap

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Lutto nel mondo dell’arte. Ilè morto in unstradale nella giornata di sabato 30 settembre a Ponte di Serravalle a Pistoia. L’che guidava è finitaunprovocandogli una morte sul colpo. Al suo fianco lache è al momento ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Jacopo. Leggi anche:folgorato a 31 anni per un banale errore: cosa stava facendo Leggi anche: Tragedia al battesimo, crolla tetto della chiesa: 9 morti, anche il neonato Morto Andrea Dami, le cause Una tragedia, unfatale ha tolto la vita ad Andrea Dami. L’uomo di 77 anni stava guidando la suaquando sabato 30 settembre, intorno alle 18, un malore improvviso lo ha ...